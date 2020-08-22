22 августа 2020, 09:05
Мужчина умер от коронавирусной инфекции в Карелии
С начала пандемии в республике от COVID-19 скончалось 26 человек
Очередной пациент умер от коронавирусной инфекции в Каредии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.
«От коронавирусной инфекции в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался петрозаводчанин 1953 года рождения. Течение болезни у него было осложнено другими заболеваниями»,
– говорится в сообщении оперштаба.
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции умерло 26 человек.