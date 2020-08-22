22 августа 2020, 08:40
Общество

Мэрия отказывается принимать ремонт лестницы на набережной Варкауса

Мэрия заставила подрядчика демонтировать бетонное основание объекта благоустройства

Мэрия заставила подрядчика демонтировать бетонное основание лестницы по набережной Варкауса. Если работы не будут выполнены вовремя и сезонный характер воспрепятствует продолжению работ, то оплата не будет произведена

В соответствии с муниципальными контрактами у подрядчиков есть достаточное время для выполнения всех объемов работ. И поэтому у города нет оснований выдвигать какие-то преференции по срокам. Если город не видит оговоренного качества, то подрядчик вынужден переделывать, и администрация оплатит только работы, выполненные надлежащим образом.

Если подрядчик выходит за сроки контракта, то за каждый лишний день будет вычитываться неустойка. Ведь подрядные организации согласились с выставленными условиями, вышли на них добровольно, да еще соревновались за подряд. И, если работы не будут выполнены вовремя, и сезонный характер воспрепятствует продолжению работ, то оплату не произведут, а объект будет доделываться в следующем году.

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Петрозаводск
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мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник
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