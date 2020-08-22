Мэрия отказывается принимать ремонт лестницы на набережной Варкауса

Мэрия заставила подрядчика демонтировать бетонное основание лестницы по набережной Варкауса. Если работы не будут выполнены вовремя и сезонный характер воспрепятствует продолжению работ, то оплата не будет произведена

В соответствии с муниципальными контрактами у подрядчиков есть достаточное время для выполнения всех объемов работ. И поэтому у города нет оснований выдвигать какие-то преференции по срокам. Если город не видит оговоренного качества, то подрядчик вынужден переделывать, и администрация оплатит только работы, выполненные надлежащим образом.

Если подрядчик выходит за сроки контракта, то за каждый лишний день будет вычитываться неустойка. Ведь подрядные организации согласились с выставленными условиями, вышли на них добровольно, да еще соревновались за подряд. И, если работы не будут выполнены вовремя, и сезонный характер воспрепятствует продолжению работ, то оплату не произведут, а объект будет доделываться в следующем году.