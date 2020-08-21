Парфенчиков ввел очередные послабления карантинного режима в Карелии

Глава республики 21 августа подписал распоряжение, которое отменяет строгое время для посещений магазинов пожилыми людьми. Также распоряжение губернатора касается организаций дополнительного образования и тех, кто работает вахтовым методом.

«Отменен пункт, по которому в магазинах с 9:00 до 11:00 часов обслуживались только граждане старше 60 лет. Это связано с тем, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавируса имеет тенденцию к стабилизации, среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять решение, которого ждали многие люди старшего поколения. Теперь они смогут выбрать удобные для себя часы посещения торговых организаций»,

- говорится в сообщении пресс-службы правительства Карелии.

Согласно внесенным изменениям, лица старше 65 лет могут не соблюдать режим самоизоляиции: без ограничений вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать общественные места. Однако в республике сохраняется масочный режим, необходимость соблюдения социальной дистанции и иных мер профилактики коронавируса.

Другое изменение, которое внес глава республики, касается организации работ вахтовым методом. Было решено изменить длительность вахты – не менее одного месяца, так же, как и для работников, которые привлекаются работодателями из числа жителей республики. До настоящего момента продолжительность вахты для работников, прибывающих в Карелию из других субъектов, должна была составлять не менее двух месяцев. Требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой сохраняются.

Также Артур Парфенчиков разрешил работу организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием (учебные занятия, тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста) в полном объеме.

Теоретические занятия при подготовке водителей разрешено проводить не дистанционно, а в очной форме, при условии нахождения в помещении лиц в масках, соблюдения социальной дистанции и обязательной периодичной дезинфекции помещения.

Распоряжение вступает в силу с 24 августа.

Фото: rg.ru