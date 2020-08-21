Парфенчиков поручил открыть ресторан рядом с военным музеем

Основной объем строительных работ в Музее карельского фронта в Беломорске завершен. На объекте почти полностью выполнена отделка помещений, завершено устройство потолков на первом и втором этажах, близится к завершению монтаж внутренних сетей отопления, водопровода и канализации. Внутри монтируют систему вентиляции, прокладывают кабельные линии розеточной и осветительной сети. Приводят в порядок прилегающую территорию.

Глава республики поручил рассмотреть возможность организации стилизованного ресторана для туристов вблизи здания музея.

В музее оформляют будущую экспозицию.

На ее создание министерство культуры РФ выделило 28 миллионов рублей. По сообщению пресс-службы правительства Карелии, заключены договоры на закупку более 274 предметов из элементов обмундирования и снаряжения воинов Рабоче–крестьянской Красной Армии, на предметы для экспозиции «Кабинет командующего», макеты оружия. Поиск и отбор экспонатов продолжается. Музей планируют открыть в сентябре, ко Дню освобождения республики.