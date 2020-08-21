Магазин наказали за продажу сигарет возле образовательного учреждения

Магазин в центре Сортавалы нарушил федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Торговая точка, в которой продавались сигареты, находилась в стометровой зоне от образовательной организации. Хотя по закону розничная торговля табачной продукцией запрещена в стометровой зоне от образовательной организации.

На нарушение обратила внимание прокуратура. Руководителю юридического лица было внесено представление, а также назначен штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако, несмотря на это в магазине продолжили торговать табачной продукцией. Тогда прокурор обратился с иском в суд с требованием обязать юридическое лицо прекратить розничную продажу табачных изделий.

Суд встал на сторону надзорного органа. По сообщению прокуратуры, в настоящее время незаконная торговля табачными изделиями прекращена.