Подрядчик некачественно уложил ступени лестницы на улице Фрунзе

Мэрия Петрозаводска не примет некачественно уложенные ступени лестницы на улице Фрунзе, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы. Об этом стало известно сегодня после того, как реконструируемый в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия объект посетили руководитель города Ирина Мирошник и премьер-министр правительства РК Александр Чепик.

Ремонт лестничного спуска по улице Фрунзе ведет ООО «Свой дом». За работами пристально следят сотрудники Администрации, заключен договор на строительный надзор с ООО «Юник».

Специалисты выявили, что на объекте нарушена технология монтажа каменных плит ступеней. Бетонное основание лестниц принято по итогам лабораторных испытаний. Однако между основанием и каменными плитами остались пустоты. В щели будет затекать вода, что приведет к конструктивным изменениям объекта в осенне-зимний период. Схожая ситуация сложилась на лестничном спуске на улице Вольной.

Подрядчику указано на необходимость полностью демонтировать камни и уложить их снова. Кроме того, на этом объекте еще предстоит вымостить брусчаткой площадки и изготовить асфальтовую дорожку для удобства людей с колясками и велосипедами.

«У нас единственный критерий и единственный подход – только качественное выполнение работ. Никакие другие обстоятельства приниматься в расчет не будут и к оплате не будут приниматься. Поэтому рассчитываем, что жители города будут довольны выполненными работами. Причем мы указали, если где-то работы будут продолжаться в сентябре, то нужно обустроить места прохода для жителей. Ведь для благоустройства были выбраны те позиции, где самый интенсивный трафик передвижения пешеходов. Значит надо обеспечить даже на временный период благоприятные условия», – сказала в ходе объезда Ирина Мирошник.