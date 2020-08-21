Зараженные бурой монилиозной гнилью фрукты обнаружены в Петрозаводске

Сотрудниками Россельхознадзора в Петрозаводске обнаружен карантинный объект – бурая монилиозная гниль, сообщает сайт надзорного ведомства.

«Возбудитель бурой монилиозной гнили был выявлен в 2 партиях персиков круглых и 2 партиях персиков плоских, а также 3 партиях нектаринов из Турецкой Республики; 1 партии абрикосов происхождением Узбекистан, и двух партиях сливы (1 из Республики Молдова и 1 – из Республики Сербия)»,

– говорится в сообщении.

Собственниками зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.

Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, отличающееся высокой степенью вредоносности. В условиях повышенной влажности при умеренных температурах воздуха споры гриба очень быстро распространяются и могут нанести вред плодовым деревьям на приусадебных участках.