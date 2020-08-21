Двух заезжих рабочих в Кеми не стали выдворять из-за коронавируса

Полиция Кемского района второй раз выявляет двух граждан азиатской республики, работающих на территории района без разрешительных документов, сообщает МВД Карелии.

Мигрантам выписан штраф в размере 5000 рублей, но выдворять их не будут. Мягкий вид наказания применен в соответствии с Указом Президента РФ, который связан с пандемией.

Отмечается, что указанные граждане ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. И если они будут продолжать в том же духе, то могут получить в дальнейшем запрет на въезд в Россию в течение пяти лет.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя. Ему может грозить штраф до 800 тысяч за каждого принятого на работу без патента иностранного гражданина или приостановка предприятия на срок до 90 суток.