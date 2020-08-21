21 августа 2020, 15:42
Общество

Двух заезжих рабочих в Кеми не стали выдворять из-за коронавируса

За незаконный бизнес мужчины отделаются штрафом, хотя это не первый случай нарушения

Полиция Кемского района второй раз выявляет двух граждан азиатской республики, работающих на территории района без разрешительных документов, сообщает МВД Карелии.

Мигрантам выписан штраф в размере 5000 рублей, но выдворять их не будут. Мягкий вид наказания применен в соответствии с Указом Президента РФ, который связан с пандемией.  

Отмечается, что указанные граждане ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. И если они будут продолжать в том же духе, то могут получить в дальнейшем запрет на въезд в Россию в течение пяти лет.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателя. Ему может грозить штраф до 800 тысяч за каждого принятого на работу без патента иностранного гражданина или приостановка предприятия на срок до 90 суток.

Обсудить
просмотр
173243
Метки: 
мигранты
гастрабайтеры
Карелия
Кемский район
штраф
незаконная трудовая деятельность