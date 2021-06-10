Еще два пациента с коронавирусом умерли в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще 65 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них заболевших – 61, в средней степени тяжести находится 16 человек, в тяжелом – 2. Такие данные опубликованы утром 10 июня на странице карельского министра здравоохранения. Общее число заболевших за все время пандемии – 47906.

Также за сутки поправились еще 65 человек. Таким образом, общее количество выздоровевших увеличилось до 46139 человек.

Кроме того, подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. За все время в республике от ковида умерли 573 человека. (фото tverlife.ru)