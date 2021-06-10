Силовики изъяли документы у замминистра здравоохранения Седлецкого

Сотрудники следственного управления МВД изъяли документы у заместителя министра здравоохранения Карелии Сергея Седлецкого. Как прокомментировал «ВКонтакте» министр Михаил Охлопков, это связано с уголовным делом.

По словам министра, дело возбуждено против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым Минздрав судится. Подробности тяжбы не раскрываются.

«Министерство здравоохранения Республики Карелия информирует, что у заместителя министра Сергея Васильевича Седлецкого следственным управлением МВД осуществлена выемка документов в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у Минздрава Карелии - судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу», - написал Охлопков.