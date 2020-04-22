22 апреля 2020, 09:19
Оглашена оперативная ситуация по коронавирусу в Карелии
За последние сутки количество людей в местах обсервации увеличилось вдвое
Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 в Карелии огласил оперативную информацию по ситуации с заболеваемостью в регионе.
Так, как мы уже сообщали ранее, за последние сутки коронавирус выявлен у пятерых пациентов. Общее количество заболевших в республике достигло 35 человек. Проведено 9594 исследования на коронавирус.
На самокарантине остаются 1675 человек. В местах обсервации - 30 человек (+15 человек за сутки).
Как сообщалось ранее, из стационара был выписан первый пациент, лечившийся от коронавируса. Он полностью выздоровел.