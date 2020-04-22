Оглашена оперативная ситуация по коронавирусу в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с Covid-19 в Карелии огласил оперативную информацию по ситуации с заболеваемостью в регионе.

Так, как мы уже сообщали ранее, за последние сутки коронавирус выявлен у пятерых пациентов. Общее количество заболевших в республике достигло 35 человек. Проведено 9594 исследования на коронавирус.

На самокарантине остаются 1675 человек. В местах обсервации - 30 человек (+15 человек за сутки).

Как сообщалось ранее, из стационара был выписан первый пациент, лечившийся от коронавируса. Он полностью выздоровел.