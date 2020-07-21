Названы адреса новых больных COVID-19 в Петрозаводске

Согласно данным карты распространения коронавируса в регионе, в Петрозаводске на утро 21 июля появилось еще 15 домов, где найдены очаги коронавируса.

В Петрозаводске названы семь домов, где вирус зарегистрирован впервые.

Адреса: ул. Кутузова, 55; пр. Первомайский, 24; ул. Антикайнена, 11; пр. А.Невского, 44; ул. Сортавальская, 6; ул. Антонова, 8А; ул. Судостроительная, 26.

Также в восьми домах обнаружены повторные случаи.

Это адреса: ул. Титова, 4 (ранее 15.07.); ул. Суворова, 37 (ранее 24.06 и 09.07); ул. Володарского, 44 (ранее 06.06); ул. Калинина, 55А (ранее 07.06 и 20.06); ул. Калинина, 73 (ранее 15.07 и 18.07); ул. Парфенова, 4 (ранее 28.05 и 09.06); ул. Ровио, 1 (ранее 06.05 и 11.05) и ул. Нойбранденбургская, 18 (ранее 05.06).

Напомним, прирост больных в столице Карелии за прошедшие сутки – 17 человек. Всего в Петрозаводске коронавирусом заразилось 978 человек.