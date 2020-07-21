Более сорока человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

В Карелии за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 41 человек, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

41 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии: в Петрозаводске – 17 человек, в Прионежском районе – 6 человек (поселок Мелиоративный - 3, ст. Шуйская - 1, поселок Шуя -1, ст. Орзега -1), в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Калевальском районе – 5 человек ( Калевала -1, поселок Боровой -3, урочище Пизьмагуба -1), в поселке Муезерский – 1 человек, в Суоярви - 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верхняя Видлица), в Сегежском районе (Ондская ГЭС) – 2 человека.

Выздоровели еще 25 человек: в Петрозаводске – 15, в Лахденпохском районе - 3, в Прионежском районе - 2, в Пряжинском районе - 2, в Сортавальском районе - 2, в Олонецком районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 324,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 529,8 случая, по Северо-Западу – 510,5.