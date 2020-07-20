Петрозаводску добавили 85 миллионов рублей на благоустройство

Петросовет принял изменения в бюджет города. Депутатам надо было перераспределить деньги, полученные Петрозаводском к юбилею Карелии. Часть ассигнований оказались «лишними» из-за отмены праздничных массовых мероприятий; эти средства остались у города, но теперь будут направлены на другие проекты. Сюда же добавились финансы, сэкономленные при обслуживании долга. В общей сложности на благоустройство потратят дополнительно 85 миллионов рублей, их судьбу и решали на сессии.

Заседание Петросовета вел Александр Ханцевич. Кресло спикера он занял после того, как Геннадия Боднарчука арестовали по обвинению во взятке. Ханцевич отметил, что депутаты всегда находятся под пристальным вниманием не только своих избирателей, но и правоохранительные органы.

– Наши с вами решения могут вызвать споры, нас могут критиковать и ругать. Это понятно. Без борьбы и конфликтов работы депутата не бывает. Но напомню, что назвать человека виновным в преступлении может только суд, – обратился к коллегам Ханцевич. – Поэтому предлагаю сосредоточиться на нашей повестке.

Депутаты быстро перешли к бюджетной поправке. Как рассказала главный финансист Петрозаводска Елена Логинова, из сэкономленных средств 14 миллионов потратят на закупку искусственного поля и обновление беговых дорожек на стадионе «Юность». Предусмотрены деньги на благоустройство знака городов-побратимов, борьбу со стихийными свалками, благоустройство Паровозного сквера (тот, что расположен возле железнодорожного вокзала), модернизация и ремонт объектов уличного освещения.

Еще один миллион рублей запланирован на установку памятного знака защитнику Петрозаводска Якову Степанову. Народный монумент воину, впрочем, уже установлен в Каменном бору на Ключевой.

Отдельную дискуссию вызвала инициатива купить для города модульные туалеты. Всем было очевидно, что такие объекты в Петрозаводске нужны, как воздух. Но возник вопрос – сколько денег потребуется на их обслуживание и содержание. Чиновники мэрии не смогли сходу ответить, но обещали, что затраты учтут в последующих бюджетах.

В целом же на подготовку к празднику Петрозаводск в 2020 году получил более 1,4 миллиарда рублей. Из них 400 миллионов потратят сугубо на дорожную деятельность. 850 миллионов – это затраты на благоустройство, экологию, жилищное хозяйство.

Так, в Петрозаводске ремонтируют фасады и дворы. Дворы в последние годы ремонтировали в рамках программы «Комфортная городская среда», в этом же году финансирование идет из двух источников. Как сообщил председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, в нормативное состояние будет приведена в общей сложности 71 дворовая территория.

Ремонт фасадов тоже станет уникальным для Петрозаводска – из-за объемов работ. Изначально планировалось обновить 48 домов. На части домов появится и подсветка. Сейчас уже проведены все необходимые процедуры, работы ведутся. Андрей Бекелев отметил, что многое будет зависеть от погоды, но пока все идет по графику.

Есть пласт работы, по которому у чиновников возникают опасения. Это благоустройство общественных территорий.

– Город никогда так глобально этим не занимался. Это порядка тридцати объектов – парки, скверы, Онежская набережная. Почти по всему городу!

Почти по всем проектам уже проведены процедуры торгов. Правда, на минувшей сессии выделено дополнительное финансирование на новые объекты, но они не слишком большие и «громоздкие».

Андрей Бекелев также подчеркнул, что параллельно идет подготовка к работам, запланированным на 2021 год. Это также общественные территории, дороги, фасады домов.

Бекелев также объяснил, почему по всему Петрозаводску сейчас меняют бордюры. Это не прихоть и не попытка спешно «освоить» деньги, а вопрос безопасности. Часть бордюров меняют в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги» (мы уже писали про нее), часть – в рамках все той же подготовки к столетию.

– Наличие бордюра обязательно на дорогах определенной категории. Он должен быть высотой 15 сантиметров. Мы деньги не транжирим и там, где бортовой камень нормальный, его не трогаем. Но во многих местах он давно утратил функциональные свойства, и так просто оставить нельзя. Когда еще такая возможность останется?

Андрей Бекелев отметил, что на всех дорогах, где меняют бордюры, позже поменяют и сам асфальт.

Отдельно чиновник упомянул и скандалы, связанные с повреждением деревьев. Он пояснил, что достать старые бордюры можно только с применением тяжелой технике, именно это и привело к столь печальным результатам. Впрочем, оправдывать подрядчика никто не собирается.

– Мы по трем направлениям работаем: это привлечение к административной ответственности, взыскание ущерба и штраф в рамках самого контракта, – сказал председатель комитета ЖКХ.