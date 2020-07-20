20 июля 2020, 18:39
В мэрии Петрозаводска назвали улицы, на которых ведется ремонт
В рамках подготовки к юбилею Карелии в столице продолжают латать различные магистрали
В Петрозаводске идут работы по ремонту дорог и тротуаров. В эти дни подрядчик начал заниматься дорогой в Яхтенном проезде. Горожане неоднократно жаловались на ее состояние, сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас там уже укладывают новый асфальт.
Также продолжаются работы на проезжих частях улиц Зайцева, Фабричной, Тимоскайнена, в проезде Автолюбителей. Ремонтируются тротуары на улицах Ровио, Дзержинского, Кирова, Куйбышева, Свердлова, Титова. Фрезеруется покрытие на улице Онежской флотилии, работы закончены на улицах Мурманской и Машезерской.
По контракту до конца лета «Кондопожское ДРСУ» должно отремонтировать 15 дорог и 15 тротуаров в Петрозаводске.