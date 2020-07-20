Умер художник Виктор Чижиков, "папа" олимпийского Мишки

Народный художник РФ Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер на 85-м году жизни, сообщило ТАСС.

«Праздник непослушания», «Три поросенка», «Вера и Анфиса», «Вниз по волшебной реке». Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков: обаятельными и человечными, наивными и смешными. Невозможно переоценить вклад в искусство книжной иллюстрации Виктора Чижикова - светлого и веселого художника и человека",

- отмечают представители издательства АСТ.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств «Малыш», «Детская литература», журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» и других.

Долгие годы, иллюстрации Виктора Чижикова сопровождали курьезные заметки в журнале «Вокруг света»

Художник одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу «Доктор Айболит».

