20 июля 2020, 16:42
Общество

Изменилась схема движения на пересечении Московской и Варкауса

Ограничения движения транспорта связаны с работами АО «ПКС–Водоканал»

С 20 по 21 июля в Октябрьском районе Петрозаводска изменилась схема движения транспорта.

В связи с ремонтом на сетях водоснабжения временно запрещены левый поворот с Московской улицы на набережную Варкауса и левый поворот с набережной Варкауса на Московскую улицу. Работы на участке ведёт АО «ПКС – Водоканал».

Администрация Петрозаводска просит автолюбителей заранее планировать пути объезда, быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

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Петрозаводск
набережная Варкауса
улица Московская
пересечение
перекресток
ограничение движения