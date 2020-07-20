20 июля 2020, 16:42
Изменилась схема движения на пересечении Московской и Варкауса
Ограничения движения транспорта связаны с работами АО «ПКС–Водоканал»
С 20 по 21 июля в Октябрьском районе Петрозаводска изменилась схема движения транспорта.
В связи с ремонтом на сетях водоснабжения временно запрещены левый поворот с Московской улицы на набережную Варкауса и левый поворот с набережной Варкауса на Московскую улицу. Работы на участке ведёт АО «ПКС – Водоканал».
Администрация Петрозаводска просит автолюбителей заранее планировать пути объезда, быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.