Изменилась схема движения на пересечении Московской и Варкауса

С 20 по 21 июля в Октябрьском районе Петрозаводска изменилась схема движения транспорта.

В связи с ремонтом на сетях водоснабжения временно запрещены левый поворот с Московской улицы на набережную Варкауса и левый поворот с набережной Варкауса на Московскую улицу. Работы на участке ведёт АО «ПКС – Водоканал».

Администрация Петрозаводска просит автолюбителей заранее планировать пути объезда, быть внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.