Более 70 медицинских работников заразились коронавирусом в Карелии

С начала коронапандемии в Карелии 71 медицинский работник государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Минздрава республики, заболел коронавирусной инфекцией. Это данные по медработникам, заболевшим COVID-19 именно на рабочем месте. Об этом нашему изданию сообщили в Минздраве Карелии, уточнив, что эта информация по состоянию на 12 октября.

Также в министерстве подтвердили, что в БСМП выявлены 24 сотрудника с коронавирусом. Заболевшие изолированы. Несмотря на случаи заболевания, больница продолжает работать. Однако в учреждении ограничены плановые операции.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели 4780 человек, выздоровели 3792, умерли 42. (фото на главной m24.ru)