Жители Надвоиц засняли, как по поселку ходит волк

В Надвоицах местные жители сняли на видео прогулку волка по поселку. Ролик появился в группе «Надвоицы online» «ВКонтакте».

На кадрах видно, как хищник без всякого страха бродит возле автомобилей, припаркованных во дворе одного их домов. Люди говорят при этом шепотом. Ролик сняла жительница поселка Ирина Егорова.

По поселку ходят волки, кто-то что-то собирается с этим делать? Или ждут, пока они начнут на людей выходить, или это вообще никому не нужно?

- возмутились участники паблика.

Напомним, ранее в Минприроды Карелии отчитались о ликвидации трех волков, выходивших к населенным пунктам в Медвежьегорском и Пудожском районах.