Школьников и студентов Карелии отправляют на карантин из-за COVID-19

На дистанционное обучение в Карелии отправлены две детсадовские группы, 28 школьных классов и шесть групп в колледжах. Об этом на своей странице в соцсетях сообщает глава Карелии Артур Парфечиков.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

– два класса в костомукшской школе №24;

– пять классов в школе поселка Ихала;

– пять классов в школе поселка Лоухи;

– один класс в петрозаводской школе №26;

– шесть классов в школе села Рыбрека;

– три класса в школе поселка Чална;

– два класса в пудожской школе №3;

– два класса в сортавальской школе №4;

– один класс в школе села Вешкелица;

– один класс в школе поселка Лахколампи;

– одна группа в Колледже технологии и предпринимательства;

– одна группа в Карельском колледже культуры и искусств;

– четыре группы в Петрозаводском медицинском колледже.

Также на карантин из-за коронавируса выведены: одна группа в Сортавальском детском саду №23 и одна группа в Кемском детском саду №4.

Добавим, что за последние сутки коронавирусная инфекция выявлена у 79 человек (в том числе 10 детей). Из этого числа заболевших – 43 человека, из них 10 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 43 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, село Деревянное – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Олонце – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Пудожском районе – 1 человек (деревня Каршево), в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 1), в Лоухи – 2 человека, в Пряже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 1 человек (поселок Пиндуши).

Кроме того, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: житель поселка Кварцитный Прионежского района, 1963 года рождения, имевший сопутствующие заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.