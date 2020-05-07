Губернатор рассказал про шофера, спасшего Муезерку от коронавируса
Дальнобойщик из Муезерки «спас» поселок от эпидемии коронавируса, проявив сознательность после рейса. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии.
Историю шофера он привел в качестве положительного примера ответственного отношения к окружающим.
– Он в Муезерку не поехал, а доехал до Петрозаводска, машину поставил, обратился с медицинское учреждение, выявил заболевание и пошел в больницу. И Муезерка благодаря этому ответственному человеку осталась чистой зоной. Он спас от болезни свою мать, о которой он думал, когда ехал домой,
– рассказал глава Карелии.
В качестве обратного примера он привел историю другого дальнобойщика, который, приехав из Санкт-Петербурга, отправился в гости к тестю и теще. В результате, по словам губернатора, тесть безответственного мужчины находится в больнице в тяжелейшим состоянии.
Также глава Карелии отметил, что было уже несколько случаев, когда коронавирус в Карелию завозили водители продуктовых фур.