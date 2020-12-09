Россиянам назвали два сценария развития эпидемии в январе

В начале следующего года возможны два варианта развития ситуации с эпидемией коронавируса в России. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, если жители России продолжат соблюдать ограничительные меры, то произойдет стабилизация эпидобстановки.

Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям,

- подчеркнул эксперт.

Горелов призвал россиян воздержаться от посещения торговых центров и использования общественного транспорта. Это места наибольшего риска заражения. В то же время он напомнил о пользе прогулок на свежем воздухе.

Что касается новогодних праздников, то специалист призвал проводить их дома или хотя бы избегать массового скопления людей.

Главное правило, отметил Горелов, остается прежним - при появлении симптомов ОРВИ следует остаться дома и вызвать врача. Фото vestivrn.ru