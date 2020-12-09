Скончался актер из популярных российских сериалов

Умер заслуженный артист России Александр Самойлов. Актеру было 68 лет. О кончине Самойлова сообщил МХАТ имени Горького, в котором он служил 26 лет.

Уточняется, что актер долго болел.

Александр Самойлов родился в 1952 году. Его отцом был народный артист СССР Владимир Самойлов, известный по фильмам «Свадьба в Малиновке» и «Секретарь обкома».

На счету Александра Самойлова около 40 ролей в кино и сериалах. Среди них фильмы «Зимородок», «Романс о влюбленных», «Сицилианская защита», «На безымянной высоте», «Слуга Государев», «Скиф», сериалы «Солдаты», «След» и «Марш Турецкого». Фото mxat-teatr.ru