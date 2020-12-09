Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президента и его семьи

Государственная Дума приняла изменения в федеральный закон о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту страны. Эти гарантии относятся и к членам его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

После принятия изменений неприкосновенность экс-президента означает, что его нельзя привлечь к уголовной и административной ответственности, нельзя задерживать, арестовывать, подвергать допросу или обыску.

Все это распространяется также на занимаемое бывшим главой государства жилье и служебные помещения, автомобили, документы, багаж, переписку и средства связи.

Лишить таких гарантий бывшего главу страны может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды РФ.

Решение о выдвижении обвинения и отмене привилегии должны принять две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения ее специальной комиссии. Фото plusworld.ru