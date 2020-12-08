08 декабря 2020, 08:44
Общество

В Карелии сократилось количество инфицированных COVID-19 за сутки

Летальных исходов от коронавируса за прошедшие 24 часа в республике не зафиксировано

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 388 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из этого числа заболевших – 366 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 6 человек – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 313 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу – 2370.

Изображение с сайта medaboutme.ru

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Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом