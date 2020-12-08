В Карелии сократилось количество инфицированных COVID-19 за сутки

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 388 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из этого числа заболевших – 366 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 6 человек – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 313 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2988 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1696 случаев, по Северо-Западу – 2370.

Изображение с сайта medaboutme.ru