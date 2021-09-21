Президента Бразилии заставили есть на улице из-за отсутствия прививки

Бразильского президента Жаира Болсонару не пустили в ресторан в Нью-Йорке. Политик прилетел в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН, передает Reuters.

В основное здание ООН президент Бразилии прошел спокойно: для этого не нужно иметь подтверждение о сделанной от коронавируса прививке.

Но в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания в Нью-Йорке сертификат о вакцинации у посетителей требуют строго.

В результате непривитой президент вынужден был пообедать прямо на улице. Он ел в компании министра здравоохранения Марсело Кейроги, министра туризма Жилсон Мачаду Нето и других политиков.

Болсонару объяснил отсутствие прививки своей крепкой иммунной системой. Бразильский президент считает ее достаточно сильной, чтобы противостоять коронавирусу. // Фото: gilsonmachadoneto/ Instagram