Женщина заехала на заправку и внезапно сказочно разбогатела

Жительница США заехала на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль, и сорвала джекпот в лотерею. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на портал UPI.

Женщина по имени Бренди Хартман рассказала, что в тот день она получила зарплату. Обычно после получки она разрешает себе купить парочку лотерейных билетов. Сделала так американка и на этот раз.

Хартман приобрела на заправке два билета моментальной лотереи по 10 долларов каждый. Первый не принес ей ничего, а по второму она выиграла 10 долларов и решила на эти деньги купить третий билет. Он-то и принес ей настоящее богатство - 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Американка рассказала, что от шока ее начало трясти. В машине она показала мужу билет, и он долго изучал его, чтобы убедиться в том, что они действительно выиграли.

Победительница рассказала, что полученные деньги семья положит в банк и использует на оплату обучения дочери. Фото pixabay.com/IADE-Michoko