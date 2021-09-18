Названы способы выбрать лучшие бананы

Цвет кожуры является одним из главных критериев при выборе бананов. Он должен быть золотистым или нежно-желтым. Такой совет покупателям дает РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sohu.

Кроме того, о зрелости фрукта говорит его твердость. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие, однако от них остается ощущение «клейкости». Лучше отдать предпочтение бананам, которые имеют эластичную кожуру и не продавливаются.

Эксперты также советуют выбирать искривленные бананы, поскольку они более сладкие и вкусные, чем прямые. Фото pixabay.com/StockSnap