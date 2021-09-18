18 сентября 2021, 15:25
Названы способы выбрать лучшие бананы
Ряд критериев поможет покупателю выбрать самый спелый фрукт
Цвет кожуры является одним из главных критериев при выборе бананов. Он должен быть золотистым или нежно-желтым. Такой совет покупателям дает РИА Новости со ссылкой на китайский портал Sohu.
Кроме того, о зрелости фрукта говорит его твердость. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие, однако от них остается ощущение «клейкости». Лучше отдать предпочтение бананам, которые имеют эластичную кожуру и не продавливаются.
Эксперты также советуют выбирать искривленные бананы, поскольку они более сладкие и вкусные, чем прямые. Фото pixabay.com/StockSnap