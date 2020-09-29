Оперштаб назвал количество новых больных Covid-19 в России

За последние сутки в России выявлены 8232 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 160 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 2300. В Санкт-Петербурге 251 новый случай, в Архангельской области - 124, в Мурманской области - 83, в Ленинградской области - 67.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 1 167 805 случаев Covid-19. Болезнь унесла жизни 20 545 человек.