В Карелии заработала онлайн-карта распространения COVID-19

В Карелии появилась онлайн-карта распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На карте отображены районы республики, количество заболевших. Также отображена информация по соседним регионам и Финляндии. Приводятся статистические данные эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Карелии.

По официальным данным, число заболевших коронавирусом в республике – 30, в стационаре наблюдаются – 34, в обсервации – 15 человек.