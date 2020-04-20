Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Доктор Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.

По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции. По мнению Мясникова, он мог заразиться во время зимнего путешествия на Филиппины.

«Помню, я кашлял. <…> Либо это было то (коронавирус. - прим. ред.), либо я вообще его не заметил»,

- сказал он.