20 апреля 2020, 20:28
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
Врач прошел тестирование, которое выявило у него антитела к COVID-19
Доктор Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.
По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции. По мнению Мясникова, он мог заразиться во время зимнего путешествия на Филиппины.
«Помню, я кашлял. <…> Либо это было то (коронавирус. - прим. ред.), либо я вообще его не заметил»,
- сказал он.