20 апреля 2020, 20:28
Здоровый интерес

Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Врач прошел тестирование, которое выявило у него антитела к COVID-19

Доктор Александр Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.

По словам врача, он прошел тест, который показал наличие антител к инфекции. По мнению Мясникова, он мог заразиться во время зимнего путешествия на Филиппины.  

«Помню, я кашлял. <…> Либо это было то (коронавирус. - прим. ред.), либо я вообще его не заметил»,

- сказал он.

 

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коронавирус
доктор мясников
Александр Мясников