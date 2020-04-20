Дезинфекция подъездов в жилых домах должна проводиться раз в пять дней

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала постановление о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий в Карелии. Документ размещен на портале Роспотребнадзора Карелии.

Помимо введения новых мер по работе врачей, в чьих семьях имеются больные с ОРВИ, главный санитарный врач распоряжается относительно дезинфекций мест общего пользования в жилых домах.

В частности, постановление гласит:

«Руководителям управляющих компаний и председателям товариществ собственников жилья многоквартирных домов обеспечить:

«Проведение влажной уборки по режиму текущей дезинфекции мест общего пользования в жилых домах (подъездах) с кратностью не реже 1 раз в 5 дней – полы в холлах, коридорах, на лестничных площадках, маршах, поручни, ручки дверей в подъездах, наружные ручки дверей в подъездах, наружные ручки дверей квартир, наружные части мусоропроводов, лифтовые кабины (пол, стены, кнопки), а также наружные поверхности почтовых ящиков».

Контроль за полнотой и качеством возложен на комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору.