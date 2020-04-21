За сутки не выявлено ни одного случая COVID-19 в Карелии

За последние сутки в Карелии сделано более 500 анализов на коронавирус, при этом не было выявлено ни одного нового больного COVID-19.

Вот оперативная информация по коронавирусу в Карелии на 21 апреля 2020 года.

– Число заболевших коронавирусной инфекцией: 30 человек (0 за сутки).

– Всего проведено исследований на коронавирус: 9138 (+510 за сутки).

– Находятся на самокарантине: 1689 человек (+2 за сутки)

– Находятся в местах обсервации: 30 человек (115 за сутки)

- Выписаны из стационара (после лечения коронавируса): 1 пациент.

- 147 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+10 за сутки), 24 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); 1 летальный случай за сутки: женщина старше 95 лет с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на коронавирус – отрицательный.

«Несмотря на отсутствие положительных тестов за истекшие сутки, я призываю всех жителей Республики ответственно соблюдать меры изоляции. Невыявленные источники коронавирусной инфекции в Республике есть. Ситуацию тщательно мониторим и в случае закрепления позитивной динамики будем системно снижать уровень изоляции. Давайте вместе добьемся в ближайшие дни этой цели»,

– написал на своей странице в соцсетях глава Кареили Артур Парфенчиков.

Напомним, каким бы ни был результат в Карелии по количеству заболевших, в нашей республике, как и во все России, продлят режим самоизоляции. Подробнее здесь.