Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых болезнь была диагностирована 2 июля. Таких 21 человек.

Так, в городе появились сразу 16 новых очагов заражения. Это дом №6 по улице Пионеров, дом №30 по улице Беломорской, дом №4 по улице Разина, дом №6 по Первомайскому проспекту, дом №5 по Первомайскому проспекту, дом №23 корпус 3 по Лососинскому шоссе, частный дом на улице Университетской, дом №19А по Комсомольскому проспекту, дом №24 по улице Ровио, дом №4 по улице Фролова, дом №7 по улице Лыжной, дом №29 по улице Варламова, дом №39 по улице Варламова, дом №41 по улице Льва Толстого, дом №22 по улице Пробной и дом №12 по улице Чернышевского.

Кроме того, новые больные есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №13 по улице Репникова, дом №18 по улице Питкярантской, дом №14 по улице Сортавальской, дом №16Б по Октябрьскому проспекту и дом №22 по улице Краснофлотской.

С начала пандемии в Петрозаводске Covid-19 подтвержден уже у 673 человек.