03 июля 2020, 13:23
Общество

Жителям Карелии подсказали, какие приложения скачать с собой в отпуск

Публикуем подсказки, как удобно проложить маршрут, узнать про самые интересные достопримечательности и легендарные кафе в незнакомом городе

Если вы планируете путешествие по Карелии или за ее пределы, то вы должны знать, что смартфон — пожалуй, самая незаменимая вещь во время летних отпусков.

Поиск кафе и ресторанов 

Foursquare 
Одно из самых удобных приложений для тех, кто в путешествии не хочет остаться голодным. Foursquare позволяет точно указать свои вкусовые предпочтения и в зависимости от них выдаёт результаты поиска. 

В общем меню все рестораны и кафе сгруппированы по времени: завтрак, обед, ужин, кофе и чай, ночь. В каждом разделе предусмотрен подробный фильтр. Можно выбрать заведение по расстоянию, среднему чеку, наличию летней зоны, времени работы. В разделах обеда и ужина приложение позволяет уточнить запрос: например, выбрать только пиццерии, стейк - хаусы или заведения с национальной кухней. 
Особенность Foursquare в том, что это не только гид по общепитам, но и своеобразная социальная сеть.
 

Изучаем достопримечательности 
Самая приятная часть отпуска — поход по интересным местам в новом городе: 

izi. Travel и Story.me

Приложения, в которых собраны десятки бесплатных аудиогидов со всего мира. Хотите узнать, что это за прекрасный дом прямо перед вами или прогуляться по секретным дворикам по советам местных жителей? Включайте наушники и наслаждайтесь.

Кстати, уже в июле в Сортавала появится  бесплатный секретный аудиогид от местных жителей, созданный в рамках проекта «Городские легенды» от МТС. В него войдут рассказы местных жителей о  тайных улочках, памятниках и сказаниях о жемчужине Приладожья.

TripAdvisor

В одном приложении собрана вся информация о заведениях общепита, музеях, выставках, концертных залах. Особенность сервиса в том, что описания для каждого объекта составляют пользователи, выставляя оценки и добавляя фотографии. Так, вы можете узнать, что в ближайшем кафе — самые вкусные стейки, а в паре сотен метров от него находится живописная веранда с живой музыкой и отличным видом на город. 

Включив в смартфоне геолокацию, можно помочь приложению подобрать самые интересные места поблизости. Сервис работает и в офлайн - режиме. При необходимости карты скачиваются в смартфон. Кроме того, в TripAdvisor есть функция поиска авиабилетов и бронирования гостиниц. 

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