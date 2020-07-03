Водитель наказан за неправильную перевозку ребенка в Петрозаводске

Днем 2 июля на Онежской набережной в Петрозаводске прошло профилактическое мероприятие «Право на безопасность». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инспекторы проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей. В результате один автомобилист был привлечен к ответственности за перевозку шестилетнего ребенка на переднем сидении автомобиля без использования удерживающего устройства.

В ГИБДД напомнили, что перевозка детей до 12 лет на переднем сидении разрешена только в том случае, если там установлено детское удерживающее устройство.