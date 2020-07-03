В Петрозаводске начался ремонт Первомайского проспекта

Рабочие приступили к ремонту Первомайского проспекта в Петрозаводске, который в последние месяцы стал напоминать скорее не одну из главных транспортных артерий города, но труднопроезжаемое направление.

По сообщению пресс-службы администрации столицы Карелии, на проспекте ведется фрезерование старого асфальта. Еще одни дорожные работы начались на улице Калинина, там демонтируют бортовой камень. Работы на улице Калинина синхронизированы с заменой тепловой камеры. В связи с чем с 27 июня по 15 августа на участке между Разъезжей и Казарменской улицами закрыто движение транспорта и пешеходов.

Ранее подрядчик отремонтировал Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной проспект, Гвардейскую, Муезерскую, улицы Островского и Ватутина. Также продолжаются работы на набережной Варкауса и улице Чапаева.

Фото: пресс-центр мэрии