Сроки окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

До конца 2020 года эпидемия коронавируса в России не завершится. Такой прогноз дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, его слова приводит «Лента.ру».

Специалист уточнил, что до конца года возможны сезонные всплески заболеваемости. Он напомнил, что сейчас ежедневно в стране фиксируется около шести тысяч новых зараженных, и этот показатель не может резко рухнуть или взлететь. При этом количество выписывающихся из больниц превышает число новых заболевших. Таким образом у россиян формируется коллективный иммунитет к Covid-19.

Эксперт подчеркнул, что в стране еще не закончилась даже первая волна заражения. А впереди осень и похолодание, в такую погоду коронавирус активизируется.