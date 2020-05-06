Семь новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Карелии

Количество заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 110 человек. За последние сутки выявлено семь новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по Республике Карелия.

«Еще 7 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, все – в Петрозаводске. Выздоровели еще 2 человека, в Петрозаводске и Прионежском районе»,

– говорится в сообщении.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 17,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,9 раза выше и составляет 105,9 случая, по Северо-Западу – 83,3.