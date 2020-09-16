Еще более 100 школьников в Петрозаводске перевели на дистанционку

Все больше учащихся в Карелии переводят на дистанционку из-за COVID-19.

«110 школьников в Петрозаводске с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса»,

- написал на своей странице глава Карелии. Губернатор уточнил, что речь идет об одном классе в школе №27, одном классе - в Академическом лицее, и по одному классу в лицеях № 40 и №13.

На карантин из-за ОРВИ отправлены еще 13 классов в Кеми, Сосновце, Кондопоге, Сегеже и Пиндушах.

Ранее в начале недели сообщалось, что в Карелии из-за коронавируса на карантине находятся 362 школьника и 192 студента СУЗов. Также родителям разъяснили, что нужно делать, если ребенка отправили домой из-за выявленного в учебном заведении заболевшего коронавирусом.