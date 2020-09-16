Горы мусора вывозят с островов на Ладоге

Волонтеры разобрали многолетние свалки на о. Кюльвяянсаари в Якимварском заливе Ладожского озера, сообщает интернет-издание MR-7.ru.



Акция была организована природоохранной организацией «Новый экологический проект» при поддержке Лахденпохского центрального лесничества в рамках инициативы «Живые леса России». Собранный мусор помогли вывезти на материк сотрудники лесничества и жители города Лахденпохья, которые предоставили для транспортировки свои катера и лодки.

Кюльвяянсаари — один из ближайших островов к материку и городу Лахденпохья, популярное место туристических стоянок. Более пятнадцати лет назад его территория серьезно пострадала от неосторожности отдыхающих: значительная часть леса выгорела в следствии сильного природного пожара. Тем не менее рекреационная значимость территории продолжает оставаться высокой, практически весь летний сезон островные стоянки заняты кемпингами. Следствие доступности и популярности острова — свалки и срубленные на дрова и скамейки деревья. По оценке волонтеров, мусорные кучи формировались на острове не менее полутора десятилетий: в числе прочих отходов на полигон были отправлены несколько магнитофонных кассет.

Не считая локальных свалок, в целом, как считают активисты, ситуация с мусором в Ладожских шхерах меняется в лучшую сторону. Во многом это результат волонтерских уборок, работы лесничих, поддержки местного бизнеса — ряд туристических баз бесплатно принимает вывезенный с островов мусор и содействуют инициативам по очистке шхер. Как показывает практика уборок на островах, чистые стоянки — серьезный стимул для туристов самостоятельно вывозить мусор на материк.