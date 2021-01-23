Две женщины и мужчина умерли от коронавируса в Карелии

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1962 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ умерла жительница Медвежьегорска 1949 года рождения, в Кондопожской ЦРБ скончался житель Кондопоги 1967 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки инфекция в республике выявлена у 269 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 43 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели еще 302 человека. Фото progorodnsk.ru