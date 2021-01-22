25 января в Карелии отключат телевещание

В понедельник сразу на шести телевизионных ретрансляторах в Карелии запланированы профилактические работы, сообщает сайт правительства республики.

В течение дня запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. РТПЦ Республики Карелия проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года.

Петрозаводск

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналоговых телеканалов «ЧЕ», РЕН ТВ, СТС, аналоговых Радио России и Радио Маяк.

10:00 – 13:00 профилактика аналогового телеканала «Дисней», аналоговых радиостанций: Европа Плюс, Энерджи, Русское Радио, Авторадио, Дорожное Радио, Наше Радио, Ретро ФМ, Максимум Радио, Вера, Радио Калина красная,Детское радио, Юмор Фм.

Пиндуши

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналог Радио России

Муезерский

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналог Радио России

Надвоицы

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналог Радио России

Найстенъярви

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналог Радио России

Сортавала

8:00 – 17:00 профилактика цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, аналог Радио России

Профилактика проводилась и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и пока замолкал один, работали другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому в дни профилактик количество звонков на горячую линию резко возрастает.

Обо всех планируемых остановках филиал РТРС «Радиотелевизионный передающий центр РК» предупреждает на сайте в разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru. Для пользователей смартфонов разработано бесплатное приложение «Телегид», в котором можно увидеть остановки на ближайших цифровых объектах и программу телепередач. Информация о плановых остановках еженедельно обновляется.

Фото с сайта static02.rupor.sampo.ru