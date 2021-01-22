Сегодня четверых врачей Республиканской больницы наградили орденами

22 января медикам Республиканской больницы имени Баранова вручили федеральные и республиканские награды, сообщает сайт правительства Карелии.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией ордена Пирогова удостоены Алексей Жидков, Антон Кучин, Владислав Максимов и Рамин Вели оглы Таракамаев.

Эту недавно учрежденную государственную награду вручают за самоотверженный труд при оказании медицинской помощи в особо сложных обстоятельствах. Алексей Жидков и рентгенолог Анна Белозерова стали лауреатами 2020 года в Карелии. Их коллеги получили различные республиканские награды.

Несмотря на пандемию, коллектив Республиканской больницы продолжает реализацию национального проекта «Здравоохранение», использует передовые методы диагностики и лечения. В прошлом году в учреждение поступила новая техника: универсальный урологический комплекс, современный аппарат УЗИ для диагностики заболеваний печени, офтальмологическая хирургическая система, которая применяется при лечении тяжелых заболеваний глаз.

Фото с сайта правительства Карелии