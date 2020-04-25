За сутки в России выявили более 5 900 новых заболевших коронавирусом

По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России было выявлено 5 966 новых случаев заражение.

По сообщению РИА Новости, из них 2915 случаев без клинических проявлений. За сутки умерли 66 человек, 682 выписались из больниц.

Общее число заболевших в России увеличилось до 74 588. Всего умерших - 681 человек, выздоровевших - 6250.

Напомним, в Карелии также возросло количество заболевших. На утро 25 апреля их число составляло 44 человека, пятеро выписались.