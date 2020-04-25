Мясников сравнил количество погибших от COVID-19 и известных инфекций

Популярный телеведущий и доктор Александр Мясников сравнил смертность от известных миру инфекций и от коронавируса. Информацией к размышлению он поделился в своем Telegram-канале.

На данный момент количество жертв ковида составляет 195 тысяч человек. При этом вакцины от коронавируса еще нет. От кори в год умирает 140 тысяч человек, от пневмококка - 2 -2,5 миллиона человек, от гепатита Б - 650 тысяч, от столбняка - 89 тысяч, от ротавируса - 800 тысяч, от рака шейки матки - 250 тысяч, туберкулеза - 1,5 миллиона, от гриппа - 650 тысяч - 1 миллион человек. От перечисленных Мясниковым болезней есть вакцины. При этом Мясников добавил, что процесс пока идет, статистика разноречивая, поэтому оценивать еще рано.

Врач затронул и вопрос с вакциной. Он подчеркнул, что вакцинация нужна для коллективного иммунитета, а не индивидуальной защиты.

Мясников вспомнил ситуацию с «испанкой», которая в 1919 году унесла жизни 100 миллионов человек. Это тот же самый грипп H1N1, которым болеют и сегодня.

«Население частично защищено вырожденным от него иммунитетом. Но не до конца защищенным, от H1N1 ежегодно умирают десятки и сотни тысяч человек. При том, что есть от него вакцина!»

- написал Мясников.

Мясников считает, что, когда вакцина от коронавируса появится, то делать ее будут не все. Некоторые для отказа найдут причины вроде выпадения волос или рака.