Парфенчиков рассказал о двух крупных очагах Covid-19 в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о ситуации в двух крупных очагах коронавируса в республике.

Так, в Беломорске за последние сутки зарегистрировано 6 новых случаев Covid-19. Среди заболевших есть люди, контактировавшие с зараженной жительницей Лахденпохского района, приезжавшей в Беломорск на похороны. Парфенчиков выразил опасение, что количество заболевших будет расти: сейчас в беломорском ковид-центре в общей сложности 14 заболевших, из них 11 - с пневмонией.

10 новых зараженных выявлено вчера в поселке Ильинский Олонецкого района. Всего в населенном пункте уже 30 заболевших. Этот небольшой поселок вышел на третье место в Карелии после Петрозаводска и Сегежи по числу инфицированных.

Губернатор напомнил о том, что в Ильинском и соседней Видлице жесткие ограничения продлены до 10 июня. Парфенчиков пообещал ввести такие же жесткие меры и в Беломорске. Он дополнительно сообщит об этом в течение дня.

В числе новых случаев кроме Беломорска и Ильинского два - в поселке Элисенваара в Лахденпохском районе, один - в Петрозаводске (при этом и данный случай имеет источник заражения в поселке Ильинский), один - на станции Шуйской в Прионежье, один - в Сортавале и один в поселке Надвоицы Сегежского района.