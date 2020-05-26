Жители Олонца украсили свой город живыми цветами

Жители Карелии продолжают озеленять свои населенные пункты и украшать их живыми цветами. На этот раз отличились жители Олонца.

Как сообщила официальная группа района во «ВКонтакте», в городе продолжается работа по благоустройству улиц и территорий. Так, сотрудники сельхозпредприятия Ираиды Шалак вырастили и высадили на центральных улицах города цветущую рассаду.

В этом году 179 цветочных ящиков будут радовать олончан. Жителей города призвали уважать труд земляков и сохранять эту красоту.