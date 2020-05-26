Молодая женщина похитила деньги у пенсионера в Карелии

Кража сотового телефона и денежных средств раскрыта сотрудниками беломорской полиции, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В ОМВД России по Беломорскому району поступило заявление о краже от 58-летнего жителя города. Оперативники установили обстоятельства произошедшего.

Накануне у заявителя в квартире собиралась компания. Когда гости расходились, одна из них похитила телефон хозяина. Позднее посредством гаджета женщина перевела 2 000 рублей на счет знакомой.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемой – 26-летней жительницы Беломорска. Она рассказала, что забрала у знакомой денежные средства и потратила на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.