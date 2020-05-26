Илья Тимин рассказал, как пытались спасти дикого лося в Петрозаводске

Известный карельский фотограф Илья Тимин подробно рассказал на своей странице в соцсети о вчерашней операции по спасению лося, который случайно забрел в Петрозаводск вечером 24 мая. Как мы сообщали ранее, животное не смогло пережить встречи с городом, в итоге лось умер.

По словам Тимина, лося нашли в 7:25 утра 25 мая на берегу Онежского озера на набережной Варкауса. На место вскоре прибыли специалисты Минприроды, государственные ветеринары, общественник Владимир Рыбалко.

После небольшого консилиума было принято решение дать лосю снотворное, чтобы при перевозке в лес он не повредил себя или людей. Специалисты подготовили винтовку с зарядом снотворного.

После этого животное погрузили в прицеп и отвезли на территорию Заозерского охотничьего хозяйства. Специалисты выгрузили лося, дождались, когда он проснется, напоили водой и отошли на значительное расстояние, с которого наблюдали. Длительное время лось просто лежал. Он предпринял несколько попыток встать, но как и в городе - сразу падал. Было решено дежурить до разрешения ситуации.

Молодой лось все-таки умер уже в лесу. Стресс и возможные травмы при прохождении города были несовместимы с дикой природой - заборы, дворовые тупики, мальчишки на велосипедах, которые долгое время катались следом, автомобили и вся суета вечернего и ночного города - стали роковым испытанием для дикого зверя. Возможно, если бы это был взрослый лось - он сумел бы выйти своим следом,

- отметил Илья Тимин.

Петрозаводчанин считает, что участники операции сделали все, что было возможно, для спасения животного. Подробный фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.